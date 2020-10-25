В Житомире кабинки для голосования сделали из тряпок и ширмы для кукольного театра. Фото

В Житомире на местных выборах-2020 "креативно" подошли к созданию кабинок для голосования, сделав их из тряпок, ширмы для кукольного театра и ковров.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Новинач" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По данным местных СМИ, местные подрядчики не обеспечили избирательные участки нормальными кабинками, поэтому члены комиссии сделали их из того, что было под рукой.

"На житомирских участках проходит креативный конкурс по созданию кабинок для голосования. По данным СМИ, спонсор конкурса – местные подрядчики, которые не обеспечили участки нормальными кабинками", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Хмельницком координатор гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд поучаствовать в опросе президента Украины Владимира Зеленского.