В Житомире кабинки для голосования сделали из тряпок и ширмы для кукольного театра. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
5,2 т.

  • В Житомире не хватило кабинок для голосования для всех участков

  • В итоге членам комиссий пришлось делать их самим

  • В ход пошли стулья, ковры, тряпки, ширмы и даже лестницы

В Житомире кабинки для голосования сделали из тряпок и ширмы для кукольного театра

В Житомире на местных выборах-2020 "креативно" подошли к созданию кабинок для голосования, сделав их из тряпок, ширмы для кукольного театра и ковров.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Новинач" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По данным местных СМИ, местные подрядчики не обеспечили избирательные участки нормальными кабинками, поэтому члены комиссии сделали их из того, что было под рукой.

"На житомирских участках проходит креативный конкурс по созданию кабинок для голосования. По данным СМИ, спонсор конкурса – местные подрядчики, которые не обеспечили участки нормальными кабинками", – говорится в сообщении.

Кабинка из ковров.
Кабинка для голосования на местных выборах.
Кабинка на тренажере.
Кабинка из стульев.
Кабинка из столов.
Кабинки в Житомире из лестницы.
В Житомире не хватило нормальных кабинок.
Кабинки для голосования в Житомире.
Кабинка для голосования из тряпки.
Кабинка из ширмы для кукольного театра.
Местные выборы в Житомире.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Хмельницком координатор гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд поучаствовать в опросе президента Украины Владимира Зеленского.

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