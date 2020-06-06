В Запорожье загорелась обувная фабрика "Мида". Фото

В Коммунарском районе Запорожья загорелась обувная фабрика "Мида".
Огонь охватил один из цехов предприятия, сообщает "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
В Запорожье загорелась обувная фабрика "Мида"
На месте происшествия работают несколько автомобилей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиция.
В Запорожье загорелась обувная фабрика "Мида"
Также собралось около сотни местных жителей. Сотрудники ГСЧС тушат огонь с лестницы и с земли.
В Запорожье загорелась обувная фабрика "Мида"
Как отмечает 061.ua, дым от пожара виден за сотни метров от места возгорания.
В Запорожье загорелась обувная фабрика "Мида"
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