В Запорожье 16-летняя девушка родила ребенка весом менее 700 грамм: врачи борются за его спасение

В Запорожье 16-летняя девушка на 31-й неделе беременности родила ребенка, который весит всего 690 грамм.
Об этом в Instagram сообщила основатель детского фонда "Эмоция" Злата Некрасова. По ее словам, матери из-за задержки плода сделали кесарево сечение (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
В Запорожье 16-летняя девушка родила ребенка весом менее 700 грамм
instagram.com/zlata_nekrasova111
"Мама роженицы пьет, с отцом девочка не общается, бабушка, которая могла бы ей помочь, парализована!" – рассказала Некрасова.
Она уточнила, что девушка прислала волонтеру список лекарств, в которых нуждается ребенок. Они дорогие и в больнице их нет.
"Один из препаратов "Биовен". Дай Бог, чтобы малыш окреп. Ребеночку сегодня тетий день. До сих пор лекарств нет", – написала Некрасова.
Шок! Малыш весом 690 грамм. Мои хорошие, знаю что совсем недавно каждый из Вас помогал другому малышу. Но я не смогла пройти мимо этой ситуации. Сегодня в 8 утра мне позвонила девочка 16 лет, в голосе дрожь и отчаянье! Ей сделали кесарево на 31 неделе беременности, достали ребёночка весом 690 грамм 😱 У неё была задержка развития плода( Мама роженицы пьёт, с отцом девочка не общается, бабушка которая могла бы ей помочь-парализована! Знаю, Вы сейчас можете подумать: -Чем она думала? Но это уже произошло, и необходимо спасать малыша. Она прислала список медикаментов, лекарства очень дорогостоящие. В больнице их нет. Один из препаратов "Биовин". Дай Бог чтобы малыш окреп. Ему очень нужна наша с Вами помощь. Ребеночку сегодня 3-й день. До сих пор лекарств нет. На остатке после предыдущего сбора есть немного денег, сейчас я поеду куплю всё необходимое. Но такие списки будут ежедневно. Очень прошу Вашей поддержки. Ставьте + в комментариях кто с нами. Спасибо за то, что Вы есть ❤️ 5168745605216552 Тільки разом! Прошу максимальный репост!
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в июле 2019 года мать родила двойняшек на 27-й неделе беременности. Один из них весил 750 грамм, второй – 940.
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