В Ялте могут ввести график подачи воды: оккупанты сообщили о новой "катастрофе"

В аннексированном Россией Крыму для жителей Ялты могут ввести водоснабжение по графику из-за значительного снижения запасов воды.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал Крымский бандеровец. По его словам, жителей Ялты попросили "экономно расходовать воду".

"Ялта – следующая на график подачи воды? Оккупанты сообщили о "значительном снижении" запасов воды в водохранилищах, снабжающих Ялту – Счастливенском и Загорском", – написал блогер.

Он также опубликовал фотографию Загорского водохранилища.

"Посмотрите на оставшуюся от Загорского водохранилища лужицу", – прокомментировал снимок Крымский бандеровец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Симферополе из-за перебоев с подачей воды местным жителям предложили набирать ее из местной грязной реки Славянка.