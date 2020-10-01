В ВСУ подготовились к ведению нескольких ООС одновременно

В командовании Объединенных сил ВСУ готовы к ведению нескольких Объединенных операций на различных направлениях. Учитывая это, Генеральный штаб будет готовить предложения главнокомандующему украинской армии по реагированию на конкретные военные угрозы.

О таких планах рассказал командующий ОС ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в статье для издания Сухопутных войск НАТО Land Power. По его словам, в соответствии с принятым решением, Командованию ОС ВСУ будут переданы силы и средства, а также определены задачи по проведению Объединенной операции.

"Но она может быть не одна, а несколько на нескольких различных направлениях. Относительно ООС, которая начата 30 апреля 2018 года, то сейчас Командование ОС ВСУ не имеет ни полномочий, ни задач по ее управлению. Указанная операция является самостоятельной и регламентируется отдельными нормативно-правовыми документами", – объяснил Наев.

"Хотя возможно, что после завершения процесса подготовки, по отдельному решению главнокомандующего ВСУ, будет проведен прием в подчинение и передача ответственности за ведение всех военных операций, в том числе и операции ООС на территории Донецкой и Луганской областей", – уточнил он.

Также командующий ОС ВСУ заверил, что в случае резких изменений в военной обстановке вокруг Украины передача управления войсками будет осуществлена немедленно.

Наев отметил, что, работая над изменениями системы управления подразделениями ВСУ, командование глубоко изучало иностранный опыт, особенно партнеров из НАТО, и адаптировало его к реалиям службы в ВСУ.

"В первую очередь, мы основывались на тактическом и стратегическом боевом опыте украинской армии. Ведь именно распределение функций между органами управления позволяет сосредоточиться на применении ВСУ или их отдельной составляющей для разрешения кризисной ситуации, ликвидации определенного локального военного конфликта или отражения полномасштабной агрессии со стороны врага" , – подытожил генерал-лейтенант.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Наев рассказал, что Вооруженные силы Украины отошли от советских принципов военного управления и приблизились к стандартам армий стран НАТО. Успешным примером для защитников нашего государства стала Польша, которая смогла реализовать такой сценарий.