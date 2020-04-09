В ВСУ обнаружили новые случаи коронавируса

В Вооруженных силах Украины 9 апреля зафиксировали еще два случая коронавируса. Таким образом, число инфицированных военных возросло до семи.

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Как сообщается на странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook, новые случаи заражения выявили в Киевской и Запорожской областях.

"Так, у военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ с предварительным диагнозом "пневмония", после соответствующего обследования и проведения ПЦР-тестирования подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV -2. Военнослужащий находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

ВСУ "Гордон"

"Также заболевание острой респираторной болезни COVID-19 подтверждено у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя. С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых было подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19. 29 февраля у военнослужащего повысилась температура. Сделанные в начале апреля с интервалом в четверо суток быстрые тесты показали отрицательный результат. Сегодня поступили результаты ПЦР-тестирования, которые подтвердили заболевание острой респираторной болезни COVID-19", – добавили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что сейчас состояние здоровья этого воина удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Что касается служащих, которые имели с ним контакты, то они отправлены на самоизоляцию.

В связи с обострением медицинской ситуации в рядах защитников Украины командование Объединенных сил усилило меры, направленные на борьбу с эпидемией.

Как рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ВВС, например, на блокпостах Донетчины сейчас размещены подразделения РХБ-защиты. Они дезинфицируют всю технику, которая проезжает, специальными растворами с хлором.

"Прежде всего обрабатывают места наиболее вероятного контакта с руками: перила, ручки, двери, окна, люки и т. д.", – говорит командующий ОС.

Борьба с коронавирусом в ВСУ ВВС

На передовой, по его словам, обрабатывают блиндажи, а военным выдают индивидуальные средства защиты и бутилированную воду. Пользоваться бойцы должны одноразовой посудой, которую специально доставляют на фронт. Также военные на Донбассе проходят лабораторные тесты на COVID-19.

"Проверяют, в первую очередь, тех, кто в соответствии со своими функциональными обязанностями больше всего контактирует как с военнослужащими, так и с гражданскими. Делается все, чтобы болезнь не распространилась на большое количество военнослужащих", – говорит Наев.

Борьба с коронавирусом в ВСУ ВВС

Еще один шаг для обеспечения безопасности военных от болезни – максимальное сокращение их контактов с гражданскими, а также уменьшение количества построений. Что касается условий в казармах в местах постоянной дислокации воинских частей, то там усилили санитарию и убирают по несколько раз в день.

В командовании ОС убеждены, что несмотря на сложную ситуацию, коронавирус не повлияет на боеспособность армии.

"COVID-19 не может подорвать нашу оперативную готовность. Несмотря на пандемию, украинские военнослужащие способны выполнять задачи по назначению и готовы к отражению агрессии на суше, море или в воздухе", – заверил Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в Командовании Медицинских сил ВСУ заявили, что большинство военнослужащих, которые заразились коронавирусом в Украине, подхватили инфекцию во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в постоянный круг общения.

Напомним, ранее стало известно о смерти военнослужащей в Ивано-Франковске.

43-летняя Ирина Гончарова работала в воинской части в пгт Делятин. Выяснилось, что женщине пришлось самостоятельно оплачивать лечение, а результаты теста на коронавирус появились уже после ее смерти.

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