В Виннице смертельно ранили военнослужащего: умер в реанимации

В Виннице скончался военный, госпитализированный с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Винницкой области в понедельник, 25 мая. Погибшему было 28 лет.

"24 мая в реанимационное отделение больницы с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован 28-летний житель города Винницы, военнослужащий в/ч 3008. Во время оказания медицинской помощи в больнице мужчина скончался", – сказано в сообщении.

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Он проходил службу в Западном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины. Военного с раной обнаружили на перекрестке улиц Шмидта – Брацлавская около двух часов ночи. Скорая доставила его в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался.

Как сообщило издание "Вінниця News", погибшего звали Андрей Карась, он родился в городе Бар. Проходил службу в воинской части с 2016 года на должности водителя. Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения АТО/ООС.

Андрей Карась Вінниця News/Facebook

Теперь правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. Начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории поста выездной охраны воинской части А0139, которая непосредственно подчиняется Генеральному штабу ВСУ, было найдено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.

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