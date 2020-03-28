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28 марта • обновлено в 12:56
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В Виннице коронавирус подхватил врач-онколог: больных раком не выпускают из диспансера

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В Виннице врач областного онкологического диспансера заразился коронавирусом. Всех, кто находился в медучреждении, проверяют инфекционисты и не выпускают из здания.

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Территорию онкодиспансера охраняет патрульная полиция. Об этом "Суспільне Вінниця" рассказала заместитель областного департамента здравоохранения Надежда Марусяк.

В Виннице коронавирус подхватил врач-онколог

В Виннице коронавирус подхватил врач-онколог

Скриншот из видео

"Пациентка онкодиспансера, которую отпустили, сказала, что полицейский заставил ее подписать документ об уголовной ответственности, если не поедет домой" , – об этом на своей странице в Facebook написал местный журналист Алексей Керман.

Всего в Винницкой области по состоянию на 28 марта зафиксировано 16 случаев коронавирусной болезни.

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине могут продлить, ужесточить или ввести чрезвычайное положение.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Винница
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