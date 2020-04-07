В среду, 8 апреля, в Украине будет солнечная и очень теплая погода, воздух прогреется до +21 градуса.

Погодные условия обещают быть максимально комфортными. Такой прогноз появился на сайте Укргидрометцентра.

На всей территории не прогнозируют ни осадков, ни облачности

Теплее всего будет на западе страны, а на востоке, наоборот, прохладно.

Ночью пока сохранятся заморозки. Температурный минимум составит -4 градуса.

Максимальную температуру прогнозируют в Закарпатской области – до +21.

В Украину ворвется тепло до +21: где прогреет mayupravo.com

На западе прогреет все регионы. Во Львовской и Ивано-Франковской областях столбики термометров покажут +19...+20. На Закарпатье будет +21. В остальных областях – на несколько отметок ниже.

В Житомирской и Винницкой областях ожидается до +20. На Киевщине будет максимум +19.

Погода 8 апреля Скриншот

В центральных регионах – Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях – немного прохладнее – до +16...+18. Такую же температуру покажут столбики термометров и на севере страны.

В восточных и южных областях прогнозируют от +16...+19 днем. Минимальная температура до -4 ожидается на Луганщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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