В Украину вернется летнее тепло и солнце: появился прогноз на начало недели

На следующей неделе в Украине будет тепло, сухо и солнечно.
Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, осень будет напоминать о себе разве что туманами, а еще холодными или прохладными ночами.
"В дневные часы ожидается +20...+26 градусов", – отметила она.
В Киеве также будет солнечно. В понедельник в столице +22...+23 градуса, в дальнейшем до +25...+26 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
осенью 2020 года в Украине ожидаются заморозки и три бабьих лета. По словам синоптиков, несмотря на похолодание, в стране продолжается "метеорологическое лето".
По словам синоптика Леонида Горбаня, первые заморозки в Украине могут начаться в конце октября.