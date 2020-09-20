В Украину вернется летнее тепло и солнце: появился прогноз на начало недели

На следующей неделе в Украине будет тепло, сухо и солнечно.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, осень будет напоминать о себе разве что туманами, а еще холодными или прохладными ночами.

"В дневные часы ожидается +20...+26 градусов", – отметила она.

В Киеве также будет солнечно. В понедельник в столице +22...+23 градуса, в дальнейшем до +25...+26 градусов.

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