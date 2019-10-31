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31 октября • обновлено в 15:26
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В Украину вернется аномальное тепло: синоптик дала прогноз на начало ноября

8.8т Читать материал на украинском

В начале ноября на территории Украины еще будет наблюдаться аномально теплая погода.

Об этом сообщила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает УНН.

"Температура до 0 градусов и ниже будет наблюдаться и в начале ноября. Затем температура повысится, и у нас будет снова аномально тепло", - отметила метеоролог.

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По ее словам, возвращения "летнего тепла" не будет, но в целом погода будет более прохладной, чем в середине октября.

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При этом Балабух добавила, что в последний месяц осени в Украине будет сохраняться чередование аномально теплой погоды с аномально холодной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября в Украине из-за действия антициклона Ольденбургия ожидается сухая, но холодная погода.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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