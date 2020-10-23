В Украину в субботу вернутся дожди: синоптики назвали области

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Общество
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  • Дожди пройдут на западе и севере страны, а также в Киеве

  • Резкого похолодания не ожидается: от 14 до 17 градусов выше нуля

  • Теплее будет лишь на юге, от +21 до +23 градусов

Погода в Украине. Иллюстрация

В субботу, 24 октября, западные и северные регионы Украины накроют небольшие дожди, но стремительного похолодания не ожидается.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра. Осадки помимо запада пройдут в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Температура воздуха в этих регионах прогреется от +14 до +17 градусов. В центре и на востоке ожидаются аналогические показатели столбика термометра.

Теплее будет на юге: от 19 градусов тепла в Одесской области до 23 в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

Погода в Украине на субботу, 24 октября

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в ноябре в Украине будет прохладной и дождливой в ряде областей, а в некоторых регионах может выпасть снег.

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