В Украине в субботу спрогнозировали пасмурную погоду с морозами до 5 градусов

Погода в Украине в субботу, 14 ноября будет пасмурной, за исключением восточных областей, но без осадков.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 тепла, на востоке -3 -5.

Днем по стране синоптики прогнозируют от 5 до 8 тепла, на западе до +9.

В Киеве в субботу ночью от 0 до 2 тепла, днем +4 +6.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на 14 и 15 ноября морозную погоду. В северные регионы атмосферный фронт принесет дождь и местами даже мокрый снег.