В Украине в субботу спрогнозировали пасмурную погоду с морозами до 5 градусов
Максимальная температура воздуха днем достигнет 9 градусов
Морозы ожидаются в ночное время
Погода в Украине в субботу, 14 ноября будет пасмурной, за исключением восточных областей, но без осадков.
Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 тепла, на востоке -3 -5.
Днем по стране синоптики прогнозируют от 5 до 8 тепла, на западе до +9.
В Киеве в субботу ночью от 0 до 2 тепла, днем +4 +6.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на 14 и 15 ноября морозную погоду. В северные регионы атмосферный фронт принесет дождь и местами даже мокрый снег.