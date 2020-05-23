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23 мая • обновлено в 05:45
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В Украину придут дожди и похолодание: появился прогноз на субботу

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Погода в Украине в субботу, 23 мая, почти на всей территории будет дождливой. Кроме того, ожидается похолодание. Тепла и солнца стоит ожидать только жителям западных регионов.

Температура воздуха в большей части страны будет составлять +11...+14 градусов, а ночью +3...+5, сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

На западе Украины в первый выходной этой недели ожидается +14...+18 градусов днем и +3...+5 ночью. Никаких осадков не предвидится.

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

На севере и в центре 23 мая воздух днем прогреется до +11...+14, а ночью – не более, чем до +4...+6. На протяжении всего дня здесь будет идти дождь. На востоке тоже будет прохладно, в пределах +11...+15 днем и +3...+5 ночью, с проливным дождем.

Дожди в Украине

Дожди в Украине

Украинские новости

На юге в субботу будет немного теплее, но тоже с осадками. Столбики термометров днем поднимутся до +14...+16, а ночью – до +4...+7.

В Киеве также весь день будет дождить и установится прохлада (днем – +11...+13, ночью – +4...+6).

Погода в Киеве

Погода в Киеве

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Укргидрометцентра Зоя Олейник сказала, что лето-2020 в Украине начнется с теплого июня – средняя температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла. Однако также этот месяц характеризуется активной грозовой деятельностью. Поэтому возможны частые дожди со шквалами и градом.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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