В Украину придет осеннее похолодание: синоптик дала прогноз погоды на начало недели

В понедельник, 2 ноября, циклон, который крутился над всей Украиной, сместится к востоку и обусловит дожди лишь на Левобережье.

Как написала в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, на остальной территории Украины осадки не ожидаются (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Температура воздуха ночью и днем будет не сильно различаться. Ночью +5...+9 градусов, на Западе 0...+5 градусов.

В течение дня в Украине ожидается +8...+12 градусов, на юге +9...+14 градусов.

В Киеве 2 ноября без осадков, температура воздуха +8...+10 градусов.

"На неделе осадков будет немного, температура будет испытывать незначительные колебания, более ощутимое похолодание ориентировочно – только через неделю", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 31 октября украинские Карпаты засыпало снегом. Температура воздуха опустилась до -4 градусов.