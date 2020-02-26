В Украину придет апрельское тепло и штормовой ветер

В Украину в четверг, 27 февраля, ворвется новый атмосферный фронт, который принесет влажную погоду с дождями и мокрым снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. На западе похолодает до +2…+6 градусов.

"Теплее всего, до апрельских значений в четверг будет на востоке и юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой. В течение дня – просто певучие +10…+15 градусов. На остальной территории +4…+8 градусов", – рассказала Диденко.

При этом завтра сильные, до штормовых, порывы, предусматриваются в Запорожье, в Крыму, в Николаевской, Донецкой и Луганской областях, в Днепре и районах.

"В большинстве областей Украины – умеренный, западный и юго-западный ветер. Осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем ​​восток Украины еще побудет в сухой погоде – будут дожди только к вечеру, а в западных областях и на севере осадки вероятные утром и днем, а вечером – прояснится", – сообщила синоптик.

В Киеве 27 февраля ожидается дождь. Температура воздуха в столице снизится до +6 градусов.

"К концу недели, выходные, похолодает еще на несколько градусов, однако с понедельника снова потеплеет", – уточнила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2020 года на Волыни, в "болотном" регионе, впервые за 120 лет не будет наводнения. Причиной тому является глобальное потепление.

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