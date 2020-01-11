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11 января • обновлено в 08:13
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В Украину опять идут снег с дождем: свежий прогноз на 11 января

1.5т
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В Украине в субботу, 11 января, опять ожидаются снег с дождем почти по всей территории, кроме Закарпатской, Черновицкой и южных областей.

Как сообщает Укргидрометцентр, на севере днем синоптики прогнозируют 2-4 градуса тепла, а ночью 0-2.

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Погода в Украине

Погода в Украине

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На территории южных, центральных и западных областей днем ожидается 3-5 градусов тепла, а ночью 0-2. На востоке прогнозируют ночью и днем 0-2 градуса тепла.

В Киеве 11 января синоптики также прогнозируют снег с дождем. Температура воздуха днем повысится до 3-5 градусов тепла, а ночью – 0-2.

В Украину опять идут снег с дождем: свежий прогноз на 11 января

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам метеорологов, в 2020 году в Украине ухудшится погода, поэтому по прогнозу ожидается больше ураганов и наводнений.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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