В Украину опять идут снег с дождем: свежий прогноз на 11 января

В Украине в субботу, 11 января, опять ожидаются снег с дождем почти по всей территории, кроме Закарпатской, Черновицкой и южных областей.

Как сообщает Укргидрометцентр, на севере днем синоптики прогнозируют 2-4 градуса тепла, а ночью 0-2.

Новости Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине Иллюстрация

На территории южных, центральных и западных областей днем ожидается 3-5 градусов тепла, а ночью 0-2. На востоке прогнозируют ночью и днем 0-2 градуса тепла.

В Киеве 11 января синоптики также прогнозируют снег с дождем. Температура воздуха днем повысится до 3-5 градусов тепла, а ночью – 0-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам метеорологов, в 2020 году в Украине ухудшится погода, поэтому по прогнозу ожидается больше ураганов и наводнений.

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