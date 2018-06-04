В Украину идут грозы: погода до конца недели

В Украине в течение недели удержится теплая погода, но периодически будут идти кратковременные грозовые дожди.

Как говорится в прогнозе Укргидрометеоцентра, во вторник, 5 июня, по всей территории страны ожидается переменная облачность.

Ночью в южных областях, днем в Украине местами кратковременный дождь, гроза.

При этом по всей Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура ночью 13-18 выше ноля, днем 23-28 градусов со знаком "+".

В Карпатах ночью +7… +12 градусов, днем +17… +22.

В Киеве будет переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь.

Температура ночью 16-18, днем 25-27 градусов выше ноля.

В среду-четверг, 6-7 июня, переменная облачность удержится над Украиной, при этом будет без осадков, лишь 6 июня на юге и востоке страны, днем 7 июня на Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +7… +12 градусов, на юге, 6 июня и в восточных и центральных областях 12-17 градусов. Днем 19-27, а в южных и Закарпатской областях 24-29.

В Киеве также сохранится переменная облачность без осадков. Температура ночью 10-12, днем 21-23 градуса.

В пятницу-субботу, 8-9 июня, местами (в Карпатском регионе повсюду) кратковременный дождь, гроза. 8 июня в южных, восточных, центральных и северных областях без осадков.

Температура ночью 8 июня 8-14 градусов (в восточных областях и на севере Левобережья 5-11), в южной части и на Закарпатье, 9 июня в Украине 11-17°С. Днем 22-28, на северо-востоке страны 19-24.

В Киеве будет сухо, лишь днем 9 июня местами кратковременный дождь и гроза.

Как сообщал OBOZREVATEL, также, по данным Гидрометцентра, в ближайшие дни ожидаются перепады погоды.