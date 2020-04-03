В Украину идет резкое потепление до +21: синоптик дала прогноз на выходные и начало недели

В Украине в субботу, 4 апреля, холодный атмосферный фронт северного циклона Pauline приведет похолодание и небольшие периодические дожди в западных областях и на Харьковщине.

При этом в воскресенье к осадкам присоединится еще и порывистый, до сильного, ветер. Таким прогнозом на ближайшие выходные и начало следующей недели на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Как только столбики термометров собираются подскочить до дипломированных весенних градусов, какая-то метеокапость обязательно бросит свою чайную ложечку дегтя в бочку апрельского синоптического меда", – прокомментировала она.

На следующей неделе в Украине потеплеет до +21

В Киеве 4-5 апреля также воздух будет свежим, даже холодным. Поскольку ночная температура будет снижаться до 0... -2 градусов, а днем будет не выше +10. Тогда как воскресный сильный ветер усилит некомфортные погодные ощущения.

Правда, подчеркнула Диденко, такое похолодание будет кратковременным и понедельник, 6 апреля, окажется переходным днем, после которого тепло только начнет прибывать.

Так, на Благовещение, 7 апреля, в Украину просто повалит настоящее тепло, воздух в середине недели прогреется до +14... +21 градуса.

Карта погоды в Украине Facebook/Наталья Диденко

"В столице в течение следующей недели потеплеет до +16... +20. Но дождям в Киеве в ближайшее время шанса мало – антициклон. Цветы у дома надо поливать", – написала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатолог Илья Яременко предупредил, что изменения климата в Украине могут привести к поднятию уровня моря и затоплению территорий на юге страны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!