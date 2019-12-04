В Украину идет потепление: в Гидрометцентре уточнили прогноз

В первой половине декабря на всей территории Украины будет сохраняться нехарактерная для зимы теплая погода.

В ближайшие выходные, 7 и 8 декабря, температура воздуха днем будет достигать +5…+10 градусов в зависимости от региона. Об этом OBOZREVATEL сообщил ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"Мы наблюдаем волны тепла и холода. Только что было похолодание – на большей территории Украины выпал снег. А через пару дней температура повысится", – сказал он.

По оценкам синоптика, повышение температуры, которое наблюдается в Украине 4 декабря – "это еще не потепление, это холод". "К концу недели будет до +5… +10 градусов по всей территории Украины. Ночью где-то будут небольшие морозы, -4… -5 градусов, где-то +4… +5 градусов. Осадков не ожидается", – уточнил он.

Синоптик сообщил о том, что существенного зимнего похолодания в первой половине декабря не прогнозируется. "Первая половина месяца будет относительно теплой. Температура выше нормы, и это атипично", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко сообщила о том, что Украина в четверг, 5 декабря, будет находиться под влиянием черноморского антициклона. Это значит, что осадки в стране в этот день маловероятны.

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