В Украине с 6 до 9 апреля будет сухая, солнечная и теплая погода, но ночью ударят морозы. А уже 10 апреля пойдет дождь и даже днем похолодает.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, Украина и в дальнейшем будет оставаться под влиянием антициклона, который занимает значительную часть европейского континента (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

"В Украине ближайший дождь вероятный не ранее пятницы, 10 апреля. Завтра (6 апреля. – Ред.) и в ближайшие дни ожидается сухая, солнечная погода. Температура воздуха начинает "раскручиваться". Ближайшей ночью еще будет свежо, около нуля и даже до маленьких "минусов", но днем воздух прогреется до +11...+16 градусов", – написала Диденко.

В Украину идет потепление. Иллюстрация

"7 апреля, на Благовещение, апрельское тепло попрет мощно и столбики термометров будут подниматься до +14...+20 градусов. Как я уже упоминала, шанс на дождь появится 10 апреля, в пятницу еще и немного похолодает", – добавила она.

Синоптик отметила, что, смотря на пожары в Чернобыльской зоне, направление ветра важно. 6 апреля он будет дуть с северо-запада.

Погода в Украине. Карта Facebook/Наталья Диденко

Погода в Украине. Карта Facebook/Наталья Диденко

На сайте Укргидрометцентра также появился соответствующий прогноз. Так, 6 апреля ночная температура на территории Украины будет в пределах -1...+3 градуса, а дневная – поднимется до +11...+16, в основном будет ясно, осадков не предвидится.

Такая же погода ожидает все области с 7 до 9 апреля. Более того – температура будет постепенно подниматься как днем, так и ночью. А вот 10 апреля на территории Украины немного похолодает и пойдет дождь.

Погода в Украине. Карта Укргидрометцентр/скирншот

Погода в Украине. Карта Укргидрометцентр/скирншот

Погода в Украине. Карта Укргидрометцентр/скирншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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