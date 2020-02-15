В Украину идет настоящая весна с дождями: какие регионы под ударом

В ближайшие дни по всей Украине ожидается настоящая весна. Только некоторые регионы будут страдать от проливных дождей.

Так, 16-17 февраля синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Местами температура воздуха прогреется до +13 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Теплее всего будет в западных областях, без осадков. Ночью в регионе от 0 до -2 градусов. Днем в Закарпатской области обещают до +7...+13 градусов.

В Украину идет весна с дождями bloknot-krasnodar.ru

Погода на востоке Украины будет сухой и солнечной. Ночью в Луганской и Донецкой областях будет холодно - от -5 до -7 градусов. Днем воздух прогреется до +1...+3 градусов. В Днепре прогнозируют до +3...+5 градусов.

На юге также будет тепло и сухо, без осадков. Ночью температура воздуха в Николаевской и Херсонской областях опустится до -1...-3 градусов, днем потеплеет до +5...+9 градусов. В Крыму облачно, без осадков. Ночью 0...-2 градуса, днем +5...+7 градусов.

Погода в Украине 16 февраля

В северных областях тепло и без осадков. Ночью температура воздуха в Черниговской и Сумской областях опустится до -1...+1 градуса, днем столбики термометров покажут +5...+7 градусов.

В центральной части страны синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду, без осадков. Ночью ожидается от -2 до 0 градусов, днем потеплеет до +6...+7. В Кировоградской области прогреется до +8 градусов.

Погода в Украине 17 февраля

В Киеве 16-17 февраля будет сухо, облачно с прояснениями и без дождя и снега. Ночью температура воздуха составит -1...+1 градус, днем ожидается до +7...+9 градусов.

Дожди в Украине пройдут 18 февраля. Так, синоптики прогнозируют осадки на западе страны. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Житомире и Луцке дожди не прекратятся сутки. Также дожди ожидаются в Киевской, Черниговской и Сумской областях. В остальных регионах – облачно и сухо.

Погода в Украине 18 февраля

Ранее OBOZREVATEL писал, что теплая, бесснежная зима несет в себе огромные риски и может вызвать тяжелые последствия для всей экосистемы. В частности, весной Украину и вовсе может завалить снегом.

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