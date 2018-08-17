В Украину идет инклюзивное образование: что ждет детей с инвалидностью

Задача инклюзивного образования - создать условия для обучения и эффективной социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. В Украине, несмотря на идущую образовательную реформу, создание такого образования еще только начинается.

Об этом в эфире ObozTV заявила национальный координатор проекта по развитию инклюзивного образования Фонда "Открытое общество" и Фонда "Возрождение" Марианна Онуфрик. По её словам, несмотря на многочисленные обсуждения и запуск пилотных проектов, Украина все еще на старте.

“Я буквально этой ночью читала наш главный закон по охране здоровья: "Основы законодательства об охране здоровья в Украине". Там до сих пор есть статья №63, с формулировкой "дети с дефектами физического и психического развития", - привела она пример.

Активист также обратила внимание на то, какую поддержку оказывает государство и органы местного самоуправления людям с инвалидностью, указав на то, что в основном это выплаты по инвалидности и льготы, в то время как реальных услуг очень не хватает.

“К сожалению, у нас это следствие совковости и патернализма, когда нам проще откупиться и дать денег. Это и на уровне законодательства”, - пояснила она.

Тем не менее, по мнению Онуфрик, реформа инклюзивного образования, равно как реформы новой украинской школы и деинституциализации являются очень чувствительными и касаются детей, поэтому в этом вопросе очень важно не торопиться.

“Не надо махать шапкой и говорить: с первого сентября ребенок может пойти в школу, и мы все обеспечим!” - сказала активист.

Очень большое значение имеет подготовка специалистов, считает она, например, сейчас запущен онлайн-курс для учителей начальной школы, чтобы они могли подготовиться к новым вызовам.

“Но система высшего образования очень неповоротлива, и еще не подготовилась к тому, чтобы обучать новых учителей”, - добавила Онуфрик.

Разумеется, реформа должна затронуть и родителей, уверена активист. По её словам, этому должны уделить немало времени и сил.

“Сеть инклюзивно-ресурсных центров должна открыться с 1 сентября по всей Украине - она ​​в том числе будет работать с родителями. Должны происходить собрания групп (прорабатываться. - Ред.), осведомленность, осознанность, стратегии...” - резюмировала Онуфрик.

Ранее в эфире ObozTV глава общественной организации “Родители за вакцинацию” Тимофей Бадиков рассказал о том, как Минздрав облегчит жизнь украинским школьникам.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.