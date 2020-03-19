В Украину идет холод с мокрым снегом: синоптик дала прогноз на выходные

В ближайшие выходные, 21-22 марта, в Украину придет существенное похолодание, а также возможны осадки в виде снега.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Детальным прогнозом она поделилась на своей странице в Facebook.

"Антициклон Юрген будет вытеснять тепло из наших широт, фронты пручатимуться. И в зоне их синоптических боевых действий и сыпать мокрым снегом, дождем и сильным ветром", – заметила синоптикиня.

В Украину идет похолодание

По ее словам, начиная с 21 марта в Украине ожидается существенное изменение погоды – постепенное похолодание. В частности, юг и восток в субботу еще построят в тепле, но не долго.

В дальнейшем будут наблюдаться осадки в виде дождя и снега, усиление ветра до штормовых значений. А в ночь на воскресенье, 22 марта, столбики термометров опустятся уже к "минусам".

Антициклон Юрген Facebook/Наталья Диденко

Диденко подчеркнула, что холодная погода продлится и дальше, а уже ближе к следующим выходным воздух начнет прогреваться.

"Как видите, с ближайшей перспективы, комфортный день – сегодня. А дальше – воспоминания о прошлых 22-23 марта, нынешних 22-23 марта, равноденствие, сорок святых, сорок лопастей со снегом, словом, не знаю, есть ли где другая такая интересная страна. Во всех смыслах", – подытожила свой прогноз синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 20 марта, в Украине ожидается сухая, но облачная погода в большинстве регионов страны. Дожди пройдут только в западных областях.

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