В украинских СИЗО появились платные камеры: сколько стоят. Фото

В пятницу, 8 мая, в следственных изоляторах Украины начали функционировать платные камеры с улучшенными условиями размещения.

Как сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, первые платные камеры появились в Киевском СИЗО (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Денис Малюська рассказал о платных камерах

"Заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже", – отметил он.

По словам главы Минюста, стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн в сутки, 8000 грн за неделю и 12000 грн в месяц.

"Для удобства на следующей неделе обеспечим возможность оплаты онйлан на сайте "Онлайн дом юстиции", – добавил Малюська.

Он пояснил, что полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.

Facebook Дениса Малюськи

Facebook Дениса Малюськи

Facebook Дениса Малюськи

Facebook Дениса Малюськи

Facebook Дениса Малюськи

Facebook Дениса Малюськи

Facebook Дениса Малюськи

Facebook Дениса Малюськи

Facebook Дениса Малюськи

Как писал OBOZREVATEL, ранее Денис Малюська заявил, что считает осужденных к пожизненному заключению интеллигентной и интересной категорией осужденных. Он добавил, что нанимал бы таких людей на работу.

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