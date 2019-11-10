Близько знаю Тополю з 2004 року. Він мені майже родич (кум).

Ігор Мазур (Тополя)

Старий унсовець, воював проти Росії в Грузії, Ічкерії, на Донбасі. Нині офіцер ЗСУ в запасі.

Затриманий сьогодні в Польщі, як повідомляють, за запитом Інтерполу, тобто, Росії, де проти нього порушено кілька справ за участь у війнах 90-х. Можуть видати.

Нормальний українець з репутацією патріота своєї держави не поїде до Росії чи Білорусі. Віднедавна - не поїде і до Італії.

Але Польща... До Польщі досі міг їздити кожен.

Слів немає.

Не так. Є слова.

В України немає друзів, окрім української армії.

Але армія у таких питаннях каже тільки останнє слово.

Тому - ті, хто зараз на гражданці - бігом на акції під польське посольство. Здіймайте галас у ЗМІ. Ну, ви знаєте, як це робиться.

Якщо зараз покажемо себе як терпіли - незабаром і на західному кордоні спробують території віджимати.

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