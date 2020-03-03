В Украине запускают бесплатное ТВ: список каналов

В Украине до 16 марта начнут вещать четыре бесплатных национальных телеканала, которые предоставят медиагруппы StarLightMedia, "1+1 media", "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group.

При этом данные версии украинских телеканалов получат международную версию, пишет "КП в Украине".

Так, украинцы бесплатно смогут увидеть международные версии телеканала "1+1" – "1+1 International", "Интера" – "Интер +". "Медиа группа Украина" откроет в свободном доступе канал "Украина 24".

Украинское ТВ

StarLightMedia создаст новый телеканал, где будут показаны программы сразу их трех вещателей – Новый, ICTV, СТБ. Новое название телеканал пока не названо.

Поясним, что международная версия предусматривает отличие от основного телеканал. Например, не будет премьер эксклюзивных передач или шоу, а только повторы.

"В международных версиях каналов не будет программ, которые приобретены каналами и ограничены территорией показа. Например, "Голос страны", "Танцы со звездами" и фильмопоказ таких мейджоров как Disney, Fox, Paramount. Зато будут продукты авторского производства каналов или копродукция, на которую есть полные авторские права без ограничений территории показа", – пояснили в "1+1 медиа".

При этом на "Украина 24" будут транслировать политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", проект "Контролер", проекты журналистских расследований "Гучна справа" и другое.

Как сообщал OBOZREVATEL, до 16 марта 2020 года в Украине должны запустить незакодированные спутниковые международные версии общенациональных телеканалов.

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