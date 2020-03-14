В Украине за день зафиксировали 15 подозрений на коронавирус

В течение субботы, 14 марта, в Украины было зафиксировано 15 подозрений заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил и.о. директора центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на брифинге.

"Центром общественного здоровья Украины в течение сегодняшнего дня было получено 15 сообщений из разных регионов страны. Проводятся лабораторные исследования по всем случаям, о которых сообщают в наш центр", – рассказал он.

Однако среди обработанных образцов новых подтвержденных случаев заболевания не обнаружили.

По его словам, сейчас в Украине только в двух регионах есть тест-системы для коронавируса, но другие области уже тоже обратились к поставщикам.

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Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выступил с большим обращением к украинцам, рассказав о том, как государство готовится бороться со смертельной болезнью.

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