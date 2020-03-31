В Украине количество больных коронавирусом выросло до 549: статистика Минздрава на 31 марта

По состоянию на вторник, 31 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 549.

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Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения в Facebook. Отмечается, что за сутки было обнаружено 69 новых случаев. Также эту информацию на брифинге озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

Ляшко в свою очередь уточнил, что из 8 выздоровевших – двое детей. Что касается летальных случаев, то два из них зафиксированы за последние сутки. Также главный санврач добавил, что больше всего новых случаев заражения 30 марта было зафиксировано в Тернопольской области – 18 и в Черновицкой – 19.

Что касается возрастной структуры больных, то больше всего болеют люди 30-59 лет (60% всех случаев). При этом женщины болеют в 51%, а мужчины – в 48%.

Коронавирус в Украине Delo.ua

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 36 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 9 случаев;

Донецкая область – 6 случаев;

Житомирская область – 5 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 13 случаев;

Ивано-Франковская область – 45 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Киев – 107 случаев;

Киевская область – 52 случая;

Львовская область – 6 случаев;

Луганская область – 2 случая;

Одесская область – 11 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровенская область – 13 случаев;

Сумская область – 10 случаев;

Тернопольская область – 78 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 1 случай;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черновицкая область – 90 случаев;

Черкасская область – 50 случаев;

Черниговская область – 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Минздраве отметили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 31 марта в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщений о подозрении на COVID-19.

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