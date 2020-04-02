В Украине ввели жесткие штрафы за выход из дома без маски: где ее нужно носить

В Украине в связи с карантином из-за коронавируса ввели запрет на пребывание без масок во всех общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Как передают Факты ICTV со ссылкой на адвоката Романа Шахматенко, общественное место – это часть здания или территории, к которым все граждане Украины имеют равный доступ.

"Начиная с подъезда, лифтов и заканчивая магазинами и аптеками, это все считается общественным местом. Сюда же относят улицу, все заведения, остановки общественного транспорта, сам транспорт, парки, скверы, площадки", – пояснил он.

Таким образом, маску стоит носить везде за пределами своей квартиры, чтобы не нарваться на крупный штраф.

Однако уточняется, что балконы, дворы и придомовые территории общественными местами не считаются.

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Как писал OBOZREVATEL, более 50 человек, которые сбежали из обсервации из столичного отеля "Козацкий", обязаны заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Также недавно в Сумах такой же штраф получил мужчина, которые зашел в магазин без маски.

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