В Украине ввели новые звания в армии и на флоте. Список

Верховная Рада приняла законопроект №2247 о новой системе званий высшего офицерского корпуса Вооруженных сил Украины.

За документ во втором чтении и в целом проголосовал 291 народный депутат (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Рада ввела звания бригадного генерала и коммодора

Так, количество генеральских званий в армии будет прежним, но их названия меняются:

генерал-майор станет бригадным генералом,

генерал-лейтенант – генерал-майором,

генерал-полковник – генерал лейтенантом,

генерал армии Украины – просто генералом.

Таким образом, звание генерал-полковника упраздняется.

На флоте количество званий увеличится с трех до четырех:

контр-адмирал станет коммодором,

вице-адмирал – контр-адмиралом,

адмирал – вице-адмиралом,

звание адмирала будет соответствовать нынешнему генералу армии Украины.

При этом воинские звания, присвоенные до вступления закона в силу, сохраняются.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года в Украине вступил в силу закон о присвоении воинских званий в ВСУ по стандартам НАТО – без прапорщика и старшины.

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