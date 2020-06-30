В Украине вступил в силу закон о "ворах в законе": что светит "авторитетам"
В Украине вступил в силу закон о ворах в законе.
В Украине 27 июня вступил в силу Закон Украины №2513 об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.
Текст документа официально обнародовали на сайте Верховной Рады. Среди прочего он вводит в Уголовный кодекс понятие "вора в законе".
Кто такой "вор в законе"?
"Вором в законе" признается лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние.
В то же время преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено "устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которой является "вор в законе".
Что ему грозит?
Согласно документу, пребывание лица в статусе "вор в законе" будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.
Создание преступной организации или руководство ею, или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, будут наказываться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Создание преступного сообщества или руководство таким сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых таким сообществом, будут наказываться лишением свободы термином от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Обращение к "вору в законе" или другому участнику преступного сообщества с просьбой совершить преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Также законом предусмотрено, что организация проведения "сходки" представителей преступных организаций или преступных сообществ наказываться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада приняла законопроект №2513 4 июня 236 голосами, большинство из которых отдали нардепы от "Слуги народа".
Впрочем "Европейская солидарность" и "Голос" вообще не голосовали за эту законодательную инициативу. Ведь оппозиция считает принятый закон попыткой узурпировать власть в Украине.
Они опасаются, что теперь любого можно будет посадить на 10-15 лет только за так называемое "участие в преступном сообществе" или "преступное влияние".
Напомним, что в Украине сейчас по разным оценкам – от 45 до 60-ти воров в законе, их количество постоянно меняется. Многие из них тесно связаны с российским криминалом.