Умерла выдающийся социолог Бекешкина: что о ней известно

Известный украинский социолог Ирина Бекешкина умерла. О трагической новости стало известно 21 марта.

Ее сообщили на сайте Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, отметив, что Бекешкина ушла из жизни преждевременно.

Ирина Бекешкина Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Бекешкина – известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых.

"Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами", – написали о социологе ее коллеги.

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