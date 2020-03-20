В Украине ударит мороз: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

В связи с вторжением арктического воздуха в Украине, начиная с субботы, 21 марта, и до среды, 25 марта, ожидается резкое похолодание.

В некоторых областях температура воздуха опустится до 7-ми градусов мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр на странице в Facebook.

Отмечается, что столбики термометров ночью покажут до -1... -7, днем -3... +3 градуса, на юге и востоке ночью около нуля, а днем до +2... +7 градусов.

В Украине ударит мороз

В то же время 22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), а также осадками.

Погода в Украине 21 марта meteo.gov.ua

Так, в западных, северных, центральных и Харьковской областях синоптики предупреждают о дождях и мокром снеге. Местами ожидается образование снежного покрова высотой 1-3 см, а на дорогах гололедица.

Тогда как в южных, Луганской и Донецкой областях преимущественно будет идти только дождь.

Погода в Украине 22 марта meteo.gov.ua

В Карпатах 21-22 марта ожидается значительный, а 23 марта небольшой снег, а также метели и порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (І уровень опасности, желтый) .

Погода в Украине 23 марта meteo.gov.ua

Также ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

При этом 24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.

Погода в Украине 24 марта meteo.gov.ua

Погода в Украине 25 марта meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в ближайшие выходные, 21-22 марта, в Украину придет существенное похолодание, а также возможны осадки в виде снега.

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