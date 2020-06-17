Кабинет министров на заседании 17 июня согласовал указ президента Владимира Зеленского об учреждении в Украине Дня таможенника 25 июня.

Об этом сообщил глава Государственной фискальной службы в 2015-2018 годах Роман Насиров в Facebook. "Поздравляю таможенников и ветеранов службы!" – добавил он.

Как передает УНИАН, министр финансов Сергей Марченко рассказал, почему праздник назначили на 25. В этот день в 1991 году Верховная Рада приняла закон "О таможенном деле в Украине".

Насиров сообщил об учреждении Дня таможенника: выбрана символичная дата

Как писал OBOZREVATEL, в мае Зеленский пообещал дать мусульманским религиозным праздникам Курбан-Байраму и Ураза-Байраму статус государственных.