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9 февраля • обновлено в 03:03
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В Украине создали новые командования ВСУ: что известно

4.2т
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В ходе первого этапа реформирования Вооруженных сил Украины были созданы новые командования и назначены их командующие.

Перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам стран НАТО, сообщили в пресс-службе ВСУ.

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В частности, командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, командование медицинских сил ВСУ генерал-майор Игорь Хоменко, командования сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины

newsone.ua

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в "ЛНР" утверждают, что в пятницу, 7 февраля, ВСУ якобы открыли огонь по террористам на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-5, откуда ранее были отведены войска.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
НАТО Генеральный штаб ВСУ
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Опять кровати в борделе местами меняют
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4
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А хто морьским огруппованьем прорыву будет руководить?Че мокряка в адмиралы не высунули?
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4
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Пигин Макс
Пигин Макс
На ум приходит бессмертное произведение Дедушки Крылова...
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5
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Пигин Макс
Пигин Макс
Пети Moщи, Разумеется))))))))
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2
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Пети Moщи
Пети Moщи
Пигин Макс, эт да "в музыканты не годитесь"
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