В Украине создали новые командования ВСУ: что известно

В ходе первого этапа реформирования Вооруженных сил Украины были созданы новые командования и назначены их командующие.

Перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам стран НАТО, сообщили в пресс-службе ВСУ.

В частности, командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, командование медицинских сил ВСУ генерал-майор Игорь Хоменко, командования сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.

Вооруженные силы Украины newsone.ua

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в "ЛНР" утверждают, что в пятницу, 7 февраля, ВСУ якобы открыли огонь по террористам на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-5, откуда ранее были отведены войска.

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