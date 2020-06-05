В Украине с 5 июня возобновили авиаперелеты: названы новые правила

В Украине с пятницы, 5 июня, возобновляется авиасообщение, в рамках которого регулярные рейсы снова будут осуществляется в пределах страны.

При этом уже с 15 июня украинцы смогут вылететь за границу. О том, как их будут принимать в зарубежных странах, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что до карантина международный аэропорт Киева ежедневно отправлял и принимал не менее 5 тысяч пассажиров. Теперь, говорит руководитель аэровокзала Олег Левченко, первые пассажиры – в масках и перчатках – появятся здесь не раньше середины июня.

"У нас заявлен один рейс на 15 число и уже до 10 рейсов на 16-е, но эти рейсы, они в динамике и нужно отслеживать расписание. Мы хотим надеяться, что они полетят. Когда авиасообщение возобновится в Украине, самолеты с пассажирами отправятся лишь в те регионы, где благоприятная эпидситуация", – утверждает он.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркивает, что международные рейсы стоит ожидать не раньше 15-го июня. При возвращении домой из-за границы украинцы все еще должны будут находиться в самоизоляции две недели. Правда, министр надеется, что вскоре обсервацию заменят тестами.

"То есть, если будут доступны быстрые, которые в течение 2-3 часов дают результат. По приезду ожидаешь, получаешь отрицательный результат – и можешь спокойно ехать", – отмечает он.

Со своей стороны гендиректор одной из украинских авиакомпаний Владимир Каменчук настроен еще более позитивно. Он убежден, что люди хотят летать.

По его словам, из-за коронавируса кормить на борту самолета не будут, планируют только разносить напитки в одноразовой посуде. Еще у всех на аэродромах будут проверять температуру. Обязательным остается ношение защитной маски на протяжении всего пребывания: от входа в аэропорт и до выхода из него.

При этом стоит напомнить, что запуск в Украине международных авиаперевозок с 15 июня не означает, что сообщение возобновится так же, как и до пандемии. Поскольку сейчас каждая страна имеет свои ограничения.

"Мы общались с Грузией, Грецией, Польшей. Если говорить за Европу, это полтора десятка стран. Единственное, что сейчас это все анализируем с точки зрения тех ограничений, которые должны действовать при въезде в ту или иную страну", – добавляет Владислав Криклий.

Например, известно, что Турция открывает свои аэропорты для туристов из Украины 15 июня, а Грузия – 1 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

С 5 июня в Украине ослабили карантинные меры. Заведения общественного питания заработают без ограничений, восстановят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщила о восстановлении регулярных рейсов Киев – Одесса – Киев с 5 июня.

При этом авиасообщение между Украиной и Израилем не планируют восстанавливать в ближайшее время из-за ситуации с коронавирусом в нашей стране.

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