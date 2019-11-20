В Украине резко снизится температура: синоптик предупредила о морозе

В Украине из-за противостояния циклона с запада и антициклона с северо-востока в четверг, 21 ноября, будет неблагоприятная погода.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что по всей территории Украины ожидается штормовой ветер. Из-за этого температура воздуха будет ощущаться на 2-5 градусов ниже реальной.

"Ближайшей ночью в Украине ожидается -3...+3°. На востоке влияние северо-восточных процессов, опять же, будет сильнее, там ночью -3…-8°. На Западе ночь будет теплой, +3…+7°", – рассказала Диденко.

В дневные часы четверга в большинстве областей Украины предусматривается 0…+4°, на востоке до -2°, в Одесской области, в Крыму и в западных областях +4…+10°.

Погода в Украине ФБ Диденко

Погода в Украине ФБ Диденко

"Осадки вероятные в западной части Украины плюс Винницкой и Одесской областях. На остальной территории – преимущественно туманы", – отметила синоптик.

В Киеве 21 ноября погода без существенных осадков. При этом ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.

"Температура воздуха в столице ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​+1…+3°, а в четверг вечером – снижение температуры воздуха до -1…-4°. В сочетании с сильным ветром может быть очень холодно", – добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточнили прогноз погоды на неделю в Украине. С четверга в стране ударят морозы.

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