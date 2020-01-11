Ядовитым газом накрыло несколько областей Украины: где зафиксировано рекордное загрязнение воздуха

В субботу, 11 января, Киев и часть Киевской области, а также северо-восточные регионы часть страны накрыло облако угарного газа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Он опубликовал соответствующие скриншоты из сайта windy.com.

Как написал Попенко, над Украиной вновь зафиксировано самую высокую концентрацию CO в мире, "сопоставимую с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерации".

"Опять история повторяется, и снова наш Гидрометцентр молчит. Половина территории Украины покрыта огромным облаком концентрации СО, и украинцы не имеют никакой информации о том, чем они дышат", – возмутился он.

Загрязнение воздуха Коллаж

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что были проведены замеры воздуха и приборы зафиксировали превышение по пыли, диоксиду серы, диоксиду азота только в трех местах – Бессарабская площадь, Оболонский проспект и Демеевская площадь.

По его словам, в других местах состояние воздуха в Киеве полностью отвечает стандартам мегаполиса, то есть, без опасных загрязнений.

facebook.com/people/Олег-Попенко

Добавим, по состоянию на 18:20 11 января, согласно данных windy.com, облако CO сместилось на северо-восток от украинской столицы. Его центр находится над Россией – у городов Липецк и Воронеж.

В Украине воздух остался загрязненным в Харьковской, Днепропетровской областях, части Запорожской и Луганской.

Карта уровня CO в воздухе (на 18:20 11 января) Скриншот

Карта уровня CO в воздухе (на 18:20 11 января) Скриншот

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