В интернете среди украинцев начали распространять фейковое сообщение о якобы проведении дезинфекции с вертолетов в связи с распространением коронавируса.

Однако в сообщении есть сразу несколько моментов, подтверждающих то, что информация в нем – вымысел, отмечается на Telegram-канале "По той бык новин".

В частности, людям рассылается примерно такой текст: "Я хочу сообщить вам, что сегодня в 23:00 вечера будут вертолеты, которые запустят лекарства для дезинфекции. Это означает, что вы должны иметь все окна закрыты на ночь".

Фейк о коронавирусе в Украине Telegram-канал "По той бік новин"

Авторы разоблачающего поста обратили внимание на то, что в сообщении не указана ни дата экстренных мероприятий, ни то, кто о них предупреждает, ни то, кто именно будет проводить "дезинфекцию".

Также в тексте рассылки есть формулировки, характерные для гугл-транслейта. Это доказывает, что вброс специально был создан кем-то для нагнетания паники и тревоги без какого-либо фактажа.

В этой связи активисты призвали украинцев не распространять подобные фейки и всегда проверять информацию на сайтах официальных источников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде областей и городов Украины ввели жесткие карантинные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Они предусматривают закрытие большинства заведений торговли, общепитов, ТРЦ и других объектов социальной инфраструктуры.

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