В Украине придумали новый вид наказания преступников: Малюська раскрыл подробности

В рамках второго этапа тюремной реформы в Украине введут новый вид наказания – пробацийний надзор.

Это, в частности, предусмотрели в законопроекте о внесении изменений в работу пенитенциарной системы, который разработал Минюст, сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пробацийний надзор – это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Она несет определенные обязательства – например, устроиться на работу, пройти лечение, обучение. Иногда за его перемещениями будет следить электронный мониторинг", – отметил он.

В Украине ограничение свободы хотят заменить на пробацийний надзор – глава Минюста Денис Малюська

По словам Малюськи, такой метод имеет высокую эффективность. Ведь люди, которые проходят пробацию уже сейчас, практически не осуществляют новых преступлений. Министр отметил, что 98% таких осужденных абсолютно нормально ресоциализуються.

Кроме этого, в Украине планируют расширить применение общественных работ в качестве наказания.

"Совершил преступление – отработай. Конечно, речь идет не о тяжких преступлениях. А о мелких, когда отправлять человека в места лишения свободы нет никакого смысла. Общественные работы будут применяться как основной, так и дополнительный вид наказания, например, вместе с пробацийним наблюдением", – пояснил Малюська.

В то же время ограничение свободы, подчеркнул он, планируют заменить на уже упомянутый пробацийний надзор.

"Ограничение свободы – это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его пределы. Зачем такое наказание существует и какова его цель, сейчас уже не очень понятно. Поэтому хотим его заменить", – добавил министр.

Он отметил, что предусмотренные законом изменения коснутся и метода подбора наказания в каждом конкретном случае. В частности, в Минюсте хотят максимально индивидуализировать наказание и сфокусироваться на оценке рисков и потребностей каждого осужденного. Министр пояснил, что это будет служить базой для определения дальнейшей судьбы осужденных.

"Например, сейчас условно-досрочно освобождаются около 30% всех осужденных. К тому же такое освобождение происходит на достаточно размытых основаниях. Мы хотим, чтобы оно осуществлялось на основании научно обоснованного статистического метода, риска повторного совершения преступления такими осужденными", – подчеркнул Малюська.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что ведомство решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта. Он объяснил такое решение желанием собрать деньги на реформу инфраструктуры министерства, поскольку в бюджете не хватает средств на это.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram