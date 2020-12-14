В Украине предупредили о тумане и гололеде. Карта

В Украине предупредили о потенциально опасных погодных условиях – тумане, гололеде, гололедице на дорогах – почти на всей территории.

Такой прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра. "Зелеными" (погодные условия не несут опасности) на синоптической карте остались только Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая области и Крым.

На всех территориях, кроме названных, объявлен I (желтый) уровень опасности – потенциально опасные погодные условия, которые могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

В Одесской и Николаевской областях будет туманно, но без гололеда и гололедицы, свидетельствует карта на сайте "Укргидрометцентра".

Погода в Украине этой зимой будет удивлять украинцев, заявили синоптики. В ближайшую неделю ожидается две волны потепления, ко Дню святого Николая, 19 декабря, может снова похолодать, на Новый год потеплеть, а в январе – ударить сильные морозы.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по прогнозу "Укргидрометцентра", погода в Украине в понедельник, 14 декабря, местами будет дождливой и снежной, а в некоторых регионах – солнечной.