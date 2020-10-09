В Украине появятся два новых профессиональных праздника
30 сентября президент Владимир Зеленский ввел новый военный праздник – День территориальной обороны Украины
Он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября
У работников финансовой сферы Украины появятся еще два профессиональных праздника.
Соответствующие проекты указов подготовлены на заседании правительства 9 октября.
27 апреля будет отмечаться День казначея, 28 ноября – День работника системы финансового мониторинга.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 25 сентября Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня виноградаря и винодела.