В Украине появятся два новых профессиональных праздника

У работников финансовой сферы Украины появятся еще два профессиональных праздника.

Соответствующие проекты указов подготовлены на заседании правительства 9 октября.

27 апреля будет отмечаться День казначея, 28 ноября – День работника системы финансового мониторинга.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 25 сентября Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня виноградаря и винодела.