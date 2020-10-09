В Украине появятся два новых профессиональных праздника

Obozrevatel
Obozrevatel
Общество
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  • 30 сентября президент Владимир Зеленский ввел новый военный праздник – День территориальной обороны Украины

  • Он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября

Финансовый работник

У работников финансовой сферы Украины появятся еще два профессиональных праздника.

Соответствующие проекты указов подготовлены на заседании правительства 9 октября.

27 апреля будет отмечаться День казначея, 28 ноября – День работника системы финансового мониторинга.

Проект указа о введении Дня казначея
Проект указа о введении работника системы финансового мониторинга

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 25 сентября Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня виноградаря и винодела.

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