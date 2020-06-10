В Украине появился новый очаг COVID-19: в области более 100 случаев за сутки

Волынская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев COVID-19 – за минувшие сутки там добавился еще 101 больной.

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Соответствующие данные опубликованы на сайте СНБО. Об этом также подчеркнул на брифинге Минздрава министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Всего сейчас на Волыни зафиксировано 1214 случаев инфицирования коронавирусом, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Кроме этого, 37 человек умерли от осложнений болезни, из них трое – за последние сутки.

В то же время еще 11 пациентов излечились от COVID-19, в общем 310 жителей области смогли полностью побороть болезнь. Сейчас на Волыни остается 867 активных больных коронавирусом.

Данные по заболеваемости COVID-19 в Волынской области covid19.rnbo.gov.ua

По данным прессслужбы Волынской ОГА, за весь период наблюдения коронавирусная болезнь обнаружена:

г. Луцк – 237 случаев (5 летальных);

Луцкий район – 97 случаев (3 летальных);

Ковель – 199 случаев (6 летальных);

Ковальский район – 21 случай (1 летальный);

Луцкий район – 167 случаев (6 летальных);

м. Нововолынск – 80 случаев (6 летальных);

Иваничевский район – 21 случай;

Владимир-Волынский район – 108 случаев (2 летальных);

Старовыжевский район – 54 случая (2 летальных);

Маневицкий район – 50 случаев (3 летальных);

Камень-Каширский район – 55 случаев (3 летальных);

Гороховский район – 36 случаев;

Любомльский район – 22 случая;

Терейской район – 17 случаев;

Ратновский район – 13 случаев;

Волынский район – 11 случаев;

Шацкий район – 10 случаев;

Луцкий район – 8 случаев;

Любашевский район – 8 случаев.

Данные по заболеваемости COVID-19 в Волынской области covid19.rnbo.gov.ua

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