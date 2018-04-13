У Украины есть план по возвращению ядерного статуса - разведчик

Возвращение Украины к вопросу восстановления ядерного статуса – это закономерное явление, для которого есть предпосылки.

"Мы сейчас являемся свидетелями того, что Будапештский меморандум бросил Украину на произвол, тогда, когда надо, его основные подписанты нас не защитили. А одна из стран-подписантов – Российская Федерация – поступила в отношении Украины вооруженную агрессию, аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса" – сказал в комментарии "Обозревателю" эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант, ветеран разведки Василий Богдан.

По его словам, Украине не нужно было избавляться тактического ядерного оружия, которая бы давала возможность обезопасить себя от агрессивных действий соседних стран.

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"То, что Украина может впоследствии вернуться к этой ситуации, – это закономерное явление. У нас есть для этого и экономический потенциал, и технический, и интеллектуальный, и конструкторские и промышленные мощности для того, чтобы это все восстановить", – заявил генерал.

При этом Богдан считает, что Украина уже открыла окно возможностей в направлении восстановления ядерного статуса тем, что отработала и утвердила ракетную программу.

"Эта ракетная программа является тем путем, или дорожной картой, которая позволит на определенном этапе осуществить то, о чем мы говорим. Но эти вещи составляют государственную тайну, и никто вам открыто об этом не скажет", – пояснил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", у российской власти растет готовность использовать ядерное оружие.