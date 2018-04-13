У Украины есть план по возвращению ядерного статуса - разведчик

Возвращение Украины к вопросу восстановления ядерного статуса – это закономерное явление, для которого есть предпосылки.
"Мы сейчас являемся свидетелями того, что Будапештский меморандум бросил Украину на произвол, тогда, когда надо, его основные подписанты нас не защитили. А одна из стран-подписантов – Российская Федерация – поступила в отношении Украины вооруженную агрессию, аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса" – сказал в комментарии "Обозревателю" эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант, ветеран разведки Василий Богдан.
По его словам, Украине не нужно было избавляться тактического ядерного оружия, которая бы давала возможность обезопасить себя от агрессивных действий соседних стран.
"То, что Украина может впоследствии вернуться к этой ситуации, – это закономерное явление. У нас есть для этого и экономический потенциал, и технический, и интеллектуальный, и конструкторские и промышленные мощности для того, чтобы это все восстановить", – заявил генерал.
При этом Богдан считает, что Украина уже открыла окно возможностей в направлении восстановления ядерного статуса тем, что отработала и утвердила ракетную программу.
"Эта ракетная программа является тем путем, или дорожной картой, которая позволит на определенном этапе осуществить то, о чем мы говорим. Но эти вещи составляют государственную тайну, и никто вам открыто об этом не скажет", – пояснил он.
Как ранее сообщал "Обозреватель", у российской власти растет готовность использовать ядерное оружие.
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