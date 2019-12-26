Воевали на Донбассе: стало известно о гибели двух украинских защитников. Фото

В четверг, 26 декабря, на Донбассе убили украинского военного Сергея Пугача из Белой Церкви. Еще один ветеран войны за независимость Виталий Швец погиб в ДТП.

О гибели первого воина сообщил в Facebook его знакомый Ярослав Гончаренко (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сегодня мне пришла страшная весть. Российские наемники на Донбассе убили моего друга Сергея. Из всех, кого я знал, он был определенно самым добрым и честным человеком. Он всегда меня понимал и поддерживал в трудные времена. Он очень любил эту страну и ее людей. Всегда делился со мной последним, что имел. Он в любую минуту был готов прийти мне на помощь. Но я теперь уже ничем не могу ему помочь", – написал мужчина.

Сергей Пугач погиб на Донбассе Facebook Ярослава Гончаренко

Волонтер Владимир Михалов уточнил, что прощание с воином пройдет 27 декабря по адресу Белая Церковь, ул Чапаева, 217 (новая Степана Бандери) в 14.00.

Также волонтер сообщил о втором погибшем – танкисте Швеце. "Погиб в аварии сержант Виталий Швец. Позывной Шуба. Похороны пройдут 28.12.2019 в Черкасской области, Христиновский район, село Ягубец", – написал он.

Виталий Швец погиб в аварии Facebook Владимира Михалова

Погибли два украинских воина УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря в Каменском прошли похороны погибшего на Донбассе воина Вооруженных сил из 93-й бригады Холодного Яра Германа Соловьева.

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