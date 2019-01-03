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В Украине перед Рождеством могут перекрыть дороги: названа причина

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Некоторые дороги в Украине могут быть перекрыты 4 и 5 января из-за ухудшения погодных условий, которые принесет циклон.

Соответствующее распоряжение руководителям областей выдал исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак, сообщает Интерфакс-Украина.

"Хочу обратиться к руководителям областей не бояться принимать радикальные решения по перекрытию движения на основных коридорах в областях... Уделять особое внимание дорогам местного значения", — сказал он.

Чиновник добавил, что центральный штаб будет работать с 7:00 4 января. Местные штабы, уточнил Новак, должны быть созданы в тех областях, где может быть больше всего последствий циклона. В первую очередь, речь идет о Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Дорога

Дорога

Pixabay

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В свою очередь, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заверил, что из-за ухудшения погоды патрульная полиция усилит несение службы, а также привлечет дополнительное количество личного состава для патрулирования дорог.

"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий мы приняли меры по усиленному несению службы в тех регионах, где ожидается циклон, усилению контроля за состоянием дорог, постоянному мониторингу ситуации и привлечению максимального количества личного состава", — сказал Билошицкий.

Он отметил, что в среднем каждый день будет работать более 1500 полицейских. "Хочу сообщить, что в среднем круглосуточно будет привлечен 1591 полицейский для патрулирования, из них 398 — для патрулирования дорог государственного значения", — подытожил Билошицкий.

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Дорога

Дорога

Pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупреждали, что в Украине после 2 января еще больше ухудшится погода. 4 января в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях пойдет снег, начнутся метели, местами будет налипание мокрого снега.

Персона
Славомир Новак
Место
Украина
Тег
Укравтодор
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ефимов владимир
ефимов владимир
Правильно, накуя их чистить, дебилы бля...
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