В Украине озвучили правила вступительной кампании-2021: что изменилось

Министерство образования Украины опубликовало приказ об утверждении условий приема на обучение для получения высшего образования в 2021 году.

Согласно документу, основной этап вступительной кампании в 2021 году состоится в июле, сообщили в пресс-службе МОН.

Поступающим на врачебные специальности

В следующем году поступающим на врачебные специальности ("Стоматология", "Медицина", "Педиатрия") для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе, нужно будет иметь не менее 150 баллов из второго и третьего конкурсных предметов. Однако это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175. Обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будет украинский язык и математика, а третьим предметом поступающий сможет выбирать биологию, химию или физику.

Специальности гуманитарного и социального направления

Для поступающих на специальности гуманитарного и социального направления обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе. Поступающие на другие специальности смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку. Тест по украинскому языку будет содержать также компетентностные задания, предполагающие знание литературы. Сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 годов можно будет использовать для поступления на все специальности.

Также в следующем году для большинства специальностей значительно расширен перечень предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет.

Поступление на контракт

Установлено ограничение количества заявлений, которые поступающий сможет подать на контракт – в общем не более 30 заявлений. Кроме того, во избежание недоразумений с предоставлением рекомендаций на контракт, заявления тех абитуриентов, которые зачислены на бюджет, будут автоматически исключены на все остальные конкурсные предложения за исключением случаев, когда абитуриент сам пожелает их оставить (если планирует учиться более чем по одной образовательной программе, более чем в одном заведении образовании и т.д.).

Что изменится для поступающих на магистратуру

Единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) в магистратуру будет обязательным для всех специальностей. Вступительному экзамену ввели весовые коэффициенты – теперь заведение сможет увеличить вес балла по профессиональному испытанию, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%.

В 2021 году поступающие на магистратуру смогут использовать результаты ЕВИ 2020 году и 2021, результаты единого вступительного испытания (ЕФВВ) – только 2021 года.

К 31 декабря 2020 года все заведения высшего образования должны утвердить и обнародовать свои правила приема, которые должны отвечать Условиям приема на обучение для получения высшего образования в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году.