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В Украине откроют самый современный архив засекреченных документов СССР

Юрий Сергиенко
Общество
1,1 т.
На проект архива потребуется 680 миллионов гривен

На проект архива потребуется 680 миллионов гривен. Фото 5.ua.

В Украине в течение двух-трех лет планируют открыть масштабный архив, в котором будет собрано более 4 миллионов документов репрессивных органов СССР.

Стоимость проекта оценивается в 680 миллионов гривен, часть из них правительство обещает выделить в этом году, сообщает ТСН (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

Здание, где будет располагаться архив.

Здание, где будет располагаться архив. Фото 5.ua

Здание будущего архива расположено на территории банкнотно-монетного двора Нацбанка.

В нем будут собраны дела служб советской милиции, судов, НКВД и других ведомств того времени.

Здание, где будет располагаться архив.

Здание, где будет располагаться архив. Фото 5.ua

"Мы соберем все областные архивы СБУ и других органов. Откроем фактически исследовательскую институцию, которая позволит всем желающим посмотреть дела Петлюры…тех, кто был репрессирован в 30-х-50 годах", – отметил министр культуры Александр Ткаченко.

В свою очередь директор Архива национальной памяти Игорь Кулик подчеркнул, что это будет "самый современный архив".

Как будет выглядеть архив.

Как будет выглядеть архив. Фото 5.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в феврале открыли публичный доступ к онлайн-коллекции документов из архивов КГБ о командире УПА-Запад Василие Сидоре (псевдоним "Шелест"), который был "правой рукой" главнокомандующего Романа Шухевича.

УкраинаСССРАлександр Ткаченко
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