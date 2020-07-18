В Украине откроют самый современный архив засекреченных документов СССР
На проект архива потребуется 680 миллионов гривен. Фото 5.ua.
В Украине в течение двух-трех лет планируют открыть масштабный архив, в котором будет собрано более 4 миллионов документов репрессивных органов СССР.
Стоимость проекта оценивается в 680 миллионов гривен, часть из них правительство обещает выделить в этом году, сообщает ТСН (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).
Здание, где будет располагаться архив. Фото 5.ua
Здание будущего архива расположено на территории банкнотно-монетного двора Нацбанка.
В нем будут собраны дела служб советской милиции, судов, НКВД и других ведомств того времени.
Здание, где будет располагаться архив. Фото 5.ua
"Мы соберем все областные архивы СБУ и других органов. Откроем фактически исследовательскую институцию, которая позволит всем желающим посмотреть дела Петлюры…тех, кто был репрессирован в 30-х-50 годах", – отметил министр культуры Александр Ткаченко.
В свою очередь директор Архива национальной памяти Игорь Кулик подчеркнул, что это будет "самый современный архив".
Как будет выглядеть архив. Фото 5.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в феврале открыли публичный доступ к онлайн-коллекции документов из архивов КГБ о командире УПА-Запад Василие Сидоре (псевдоним "Шелест"), который был "правой рукой" главнокомандующего Романа Шухевича.