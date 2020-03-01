В Украине остановила работу одна из крупнейших служб доставки: что известно

Одна из крупнейших в Украине частных служб доставки "Ин Тайм" приостановила работу. Работники компании, которым накануне сообщили об увольнении, утром 29 февраля блокировали работу с требованием погасить долги по зарплате.

При этом туда же, к столичному транзитному терминалу перевозчика, пришли и клиенты компании, посылки которых зависли по пути к их адресатам. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Люди отправляли посылки компанией "Ин Тайм", но так и не дождались ценный груз и документы, среди которых паспорта и визы.

Люди пришли под стены столичного транзитного терминала "Ин Тайм" ТСН

"Никто не может сказать, где находится мое снаряжение, которое я отправлял в Ужгород. По информации, которая есть у меня, мои вещи уже выданы, но это неправда, потому что склады в городе закрыты", – говорит пострадавший Валерий.

Со своей стороны киевлянка Юлия Кузьмич не может найти свой лук из Нидерландов – 2,5 тонны. Она даже боится озвучить стоимость такой закупки.

"Они с понедельника не берут трубку. Менеджеров нет. Никого нигде нет ", – возмущается женщина.

Люди пришли под стены столичного транзитного терминала "Ин Тайм" ТСН

Во время протеста выезд с терминала попытались заблокировать водители перевозчики, потому что с ними тоже не рассчитались. Клиенты, которые собрались под забором, предлагали найти компромисс, однако тщетно.

Отмечается, что большинство отделений компании по стране действительно закрыты, телефон контакт-центра не отвечает. А на сайте висит только одно объявление, мол, по техническим причинам прием посылок прекращен. В то же время телефон генерального директора Сергея Грачева находится вне зоны.

Люди пришли под стены столичного транзитного терминала "Ин Тайм" ТСН

Сотрудники службы тоже не готовятся ответить, когда клиенты смогут забрать посылки. Ведь и сами себя называют заложниками, потому что несколько месяцев не получают зарплату – на работу приходят, но не работают.

На сайте отзывов люди массово жалуются на услуги компании, а представители "Ин Тайма" прекратили отвечать на сообщения еще с 25 февраля. В комментариях пишут, что многие не могут получить не только наложенные платежи, но и визовые документы из посольства. Пользователи утверждают, что компания – банкрот.

Объявления компании "Ин Тайм" Скриншот

Однако официального объявления от компании об этом нет. Руководитель столичного терминала "Ин Тайма" заверил, что ситуацию пытаются решить и пообещал, что со следующей недели они развезут все посылки.

Комментарии пострадавших uaportal.com

Комментарии пострадавших uaportal.com

Комментарии пострадавших uaportal.com

Комментарии пострадавших uaportal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавируса в Украине наблюдается коллапс с поставками посылок из страны-эпицентра новой болезни – Китая. Почтовые операторы уже объявили о задержках с доставкой, а в некоторых случаях прием посылок просто остановили.

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